Autos auf spiegelglatter Straße kollidiert: 54-Jähriger stirbt
Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) - Am Mittwochmorgen sind in Walldorf auf spiegelglatter Fahrbahn zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein 54 Jahre alter Fahrer ist noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen.
Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, war der Fahrer eines Smart mit seinem 33-jährigen Beifahrer gegen 5.45 Uhr auf der Wieslocher Straße unterwegs.
Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 54-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit einem entgegenkommenden VW einer 27-Jährigen zusammen.
Der Fahrer des Smart starb, sein Beifahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik transportiert.
Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 30.000 Euro.
Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen übernommen.
Während der andauernden Bergungsmaßnahmen ist die Wieslocher Straße in beide Richtungen voll gesperrt.
