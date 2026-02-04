Autos auf spiegelglatter Straße kollidiert: 54-Jähriger stirbt

Am Mittwochmorgen sind in Walldorf auf glatter Fahrbahn zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein 54-Jähriger ist ums Leben gekommen.

Von Karolin Wiltgrupp

Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) - Am Mittwochmorgen sind in Walldorf auf spiegelglatter Fahrbahn zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein 54 Jahre alter Fahrer ist noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen.

Die Fahrzeuge krachten auf spiegelglatter Fahrbahn zusammen.  © PR Video/ Renè Priebe

Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, war der Fahrer eines Smart mit seinem 33-jährigen Beifahrer gegen 5.45 Uhr auf der Wieslocher Straße unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 54-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit einem entgegenkommenden VW einer 27-Jährigen zusammen.

Der Fahrer des Smart starb, sein Beifahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik transportiert.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Der VW wurde an der Front stark beschädigt.  © PR Video/ Renè Priebe
Auch der Smart ist nach dem Unfall nur noch ein Wrack.  © PR Video/ Renè Priebe

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen übernommen.

Während der andauernden Bergungsmaßnahmen ist die Wieslocher Straße in beide Richtungen voll gesperrt.

