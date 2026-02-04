Autos auf spiegelglatter Straße kollidiert: 54-Jähriger stirbt

Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) - Am Mittwochmorgen sind in Walldorf auf spiegelglatter Fahrbahn zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein 54 Jahre alter Fahrer ist noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen.

Die Fahrzeuge krachten auf spiegelglatter Fahrbahn zusammen. © PR Video/ Renè Priebe

Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, war der Fahrer eines Smart mit seinem 33-jährigen Beifahrer gegen 5.45 Uhr auf der Wieslocher Straße unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 54-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit einem entgegenkommenden VW einer 27-Jährigen zusammen.

Der Fahrer des Smart starb, sein Beifahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik transportiert.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 30.000 Euro.