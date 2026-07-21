24-Jähriger überschlägt sich mehrfach mit Auto: Nachdem er sich aus dem Wrack befreit hat, bricht er zusammen
Von Daniel Josling, Christian Rüdiger
Bad Langensalza - Ein junger Autofahrer wurde am Sonntagnachmittag bei einem heftigen Unfall auf einer Landstraße bei Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) lebensgefährlich verletzt.
Sein Fahrzeug war laut Polizeiangaben von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mehrfach auf einem angrenzenden Feld überschlagen. Dort blieb das Auto das liegen.
Nach Schilderungen von Ersthelfern habe sich der 24-Jährige noch selbst aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien können. Allerdings brach er kurz darauf zusammen.
Der junge Mann war anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Im Unfallauto fanden die Beamten nach eigenen Angaben geringe Mengen Betäubungsmittel.
Aus diesem Grund werde nun auch geprüft, ob der 24-Jährige möglicherweise unter Drogeneinfluss stand. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden.
Titelfoto: Patrick Seeger/dpa