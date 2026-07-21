24-Jähriger überschlägt sich mehrfach mit Auto: Nachdem er sich aus dem Wrack befreit hat, bricht er zusammen

Bad Langensalza - Ein junger Autofahrer wurde am Sonntagnachmittag bei einem heftigen Unfall auf einer Landstraße bei Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) lebensgefährlich verletzt.

Der 24-Jährige wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolfoto) © Patrick Seeger/dpa

Sein Fahrzeug war laut Polizeiangaben von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich mehrfach auf einem angrenzenden Feld überschlagen. Dort blieb das Auto das liegen.

Nach Schilderungen von Ersthelfern habe sich der 24-Jährige noch selbst aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien können. Allerdings brach er kurz darauf zusammen.

Der junge Mann war anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Im Unfallauto fanden die Beamten nach eigenen Angaben geringe Mengen Betäubungsmittel.