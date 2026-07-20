Mann zofft sich mit Teenie-Duo auf offener Straße, als plötzlich ein Auto heranrast

Düsseldorf - Kurz nach einem Streit haben sich in Düsseldorf am Sonntagmorgen dramatische Szenen abgespielt.

Die Polizei sucht derzeit nach jeder Menge Hinweisen, um dem Fahrenden und den Teenies auf die Spur zu kommen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Mittendrin: ein 43 Jahre alter Mann aus Düsseldorf, der gegen 3 Uhr mit zwei Jugendlichen auf der Heresbachstraße in einen heftigen Streit geraten sein soll. Dabei sollen ihm die Teenies gedroht haben, teilte die Polizei mit.

Kurz darauf erschien ein dunkles Auto am Ort des Geschehens, erfasste den Mann und verschwand in Richtung Corneliusstraße.

Auch die beiden Jugendlichen nahmen die Beine in die Hand und machten sich in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Für den 43-Jährigen ging es zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das konnte er kurze Zeit später aber wieder verlassen.

Um dem Fahrenden des dunklen Kleinwagens und den Jugendlichen so schnell wie möglich auf die Schliche zu kommen, ist die Polizei nun auf Hilfe angewiesen.