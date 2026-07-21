Autofahrer übersieht Kind an Kreuzung: Neunjähriger schwer verletzt

Stutensee - Bei einem schweren Unfall in Stutensee (Kreis Karlsruhe) ist am Montagnachmittag ein neunjähriger Junge schwer verletzt worden.

Die Einsatzkräfte führten die Erstversorgung des jungen Verletzten (9) durch. © Tim Müller / EinsatzReport24

Wie die Polizei Karlsruhe mitteilte, war ein 73-jähriger Autofahrer auf der Goethestraße in nördlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Spechaa Straße kam es dann zu dem tragischen Zusammenstoß mit dem Kind.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah der Mann den neunjährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Spechaa Straße fuhr.

Das Fahrzeug des 73-Jährigen erfasste den Jungen, woraufhin das Kind zu Boden stürzte. Dabei zog sich der Neunjährige nach aktuellen Erkenntnissen schwere Verletzungen zu.

Rettungskräfte versorgten den Jungen und brachten ihn anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik.