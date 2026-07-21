Tödlicher Unfall auf Bundesstraße: Junge Motorradfahrerin (†25) verunglückt

Baden-Baden - Eine 25-jährige Motorradfahrerin verlor bei einem tragischen Unfall am Montagabend auf der B500 bei Baden-Baden ihr Leben. Die junge Frau erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Die Fahrerin verstarb am Unfallort. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei Offenburg mitteilte, war die 25-Jährige gegen 19.50 Uhr mit ihrer Aprilia vom Helbingfelsen kommend in Fahrtrichtung Baden-Baden unterwegs.

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Zimmerplatz und Lichtental stürzte die Fahrerin aus bislang unklarer Ursache in einer leichten Linkskurve auf die rechte Fahrzeugseite.

Dann rutschte sie über die Fahrbahn und prallte gegen die rechte Schutzplanke.

Die Verletzungen der jungen Frau waren so schwerwiegend, dass jede medizinische Hilfe zu spät kam. Die 25-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.