24.06.2023 14:40 29-Jähriger kracht gegen Brückenpfeiler: Beifahrerin (21) schwer verletzt!

Bei einem Unfall an der Ecke Diemitzer Straße und Paul-Singer-Straße in Halle ist am frühen Samstagmorgen eine 21-jährige Frau schwer verletzt worden.

Von Eric Mittmann

Halle (Saale) - Bei einem Unfall an der Ecke Diemitzer Straße und Paul-Singer-Straße in Halle ist am frühen Samstagmorgen eine 21-jährige Frau schwer verletzt worden. Sowohl die 21-Jährige als auch der 29-jährige Fahrer kamen nach dem Crash ins Krankenhaus. Sie zur Behandlung, er für eine Blutprobenentnahme. (Symbolbild) © amitdnath/123RF Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau zusammen mit einem 29-Jährigen unterwegs, als dieser gegen 2.10 Uhr mit seinem Wagen gegen einen Brückenpfeiler krachte. Die 21-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, das Auto musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 29-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Unfall Tragischer Motorrad-Unfall: 20-jähriger Biker bei Schaafheim tödlich verletzt Der Unfallfahrer wurde daraufhin für eine Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht, sein Führerschein eingezogen. Der Sachschaden kann laut Polizei erst nach einem Gutachten beziffert werden.

