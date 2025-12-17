31-Jähriger will in Taxi steigen und wird meterweit mitgeschleift

Wuppertal - Bei einem brisanten Vorfall mit kurzzeitiger Fahrerflucht ist in der Nacht zum Mittwoch ein 31-Jähriger schwer verletzt worden.

Das betroffene Taxi des 48-Jährigen wurde sichergestellt. © Christoph Petersen

Stattgefunden haben soll der Unfall laut Polizei gegen 1.05 Uhr an der Kreuzung zur Friedrich-Engels-Allee.

Demnach wollte ein Taxifahrer (48) nach links in die Straße "Höhne" einbiegen, als sich aus dem Nichts plötzlich der 31-Jährige dem Taxi näherte und die Fahrertür aufreißen wollte.

Ohne zu überlegen, trat der Taxifahrer aufs Gas und schleifte den jungen Mann mehrere Meter weit mit, ehe er verschwunden war.

Erst ein paar Minuten später meldete sich der Taxifahrer bei der Polizei und fuhr zurück zum Unfallort, wo das Unfallopfer mit schweren Verletzungen zurückgeblieben war.