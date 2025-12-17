31-Jähriger will in Taxi steigen und wird meterweit mitgeschleift

In Wuppertal ist ein 31-Jähriger von einem Taxi mitgeschleift und schwer verletzt worden.

Von Maurice Hossinger

Wuppertal - Bei einem brisanten Vorfall mit kurzzeitiger Fahrerflucht ist in der Nacht zum Mittwoch ein 31-Jähriger schwer verletzt worden.

Das betroffene Taxi des 48-Jährigen wurde sichergestellt.
Das betroffene Taxi des 48-Jährigen wurde sichergestellt.  © Christoph Petersen

Stattgefunden haben soll der Unfall laut Polizei gegen 1.05 Uhr an der Kreuzung zur Friedrich-Engels-Allee.

Demnach wollte ein Taxifahrer (48) nach links in die Straße "Höhne" einbiegen, als sich aus dem Nichts plötzlich der 31-Jährige dem Taxi näherte und die Fahrertür aufreißen wollte.

Ohne zu überlegen, trat der Taxifahrer aufs Gas und schleifte den jungen Mann mehrere Meter weit mit, ehe er verschwunden war.

Frontalcrash zwischen Ford und Citroën: Drei Schwerverletzte
Unfall Frontalcrash zwischen Ford und Citroën: Drei Schwerverletzte

Erst ein paar Minuten später meldete sich der Taxifahrer bei der Polizei und fuhr zurück zum Unfallort, wo das Unfallopfer mit schweren Verletzungen zurückgeblieben war.

Das Handy des Unfallopfers lag nach dem Unfall blutverschmiert am Boden.
Das Handy des Unfallopfers lag nach dem Unfall blutverschmiert am Boden.  © Christoph Petersen

Im Zuge der Ermittlungen teilte die Polizei mit, dass der 31-Jährige zum Zeitpunkt des Crashs unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben soll. Außerdem stellten die Beamten den Toyota des Taxifahrers sicher und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Titelfoto: Bildmontage: Christoph Petersen

Mehr zum Thema Unfall: