Crash am Bahnübergang: Güterlok erfasst Auto! Fahrerin schwerverletzt im Krankenhaus
Landscheide - Schwerer Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang nahe Landscheide (Landkreis Steinburg) am Landscheiderweg!
Am Freitagmorgen, gegen 7.50 Uhr, erfasste eine Güterlokomotive ohne Anhänger einen Dacia am Bahnübergang auf der Strecke Wilster nach Brunsbüttel, so ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage von TAG24.
Fahrerin des Dacia: eine 53-jährige Frau. Diese hatte mit ihrem Fahrzeug den Bahnübergang befahren. Trotz eingeleiteter Schnellbremsung durch den Lokführer kam es zum Zusammenstoß.
Die Frau musste daraufhin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
Bei dem betroffenen Bahnabschnitt handle es sich um eine reine Güterverkehrsstrecke, weshalb es aufgrund des Unfalls zu keinen Einschränkungen im Personenverkehr kam.
Erstmeldung um 9.59 Uhr, aktualisiert um 11.14 Uhr.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig