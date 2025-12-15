Volkswagen erfasst Radfahrer: 54-Jähriger stirbt

Ohrdruf - Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am frühen Sonntagabend im Landkreis Gotha zugetragen.

Der Pedelec-Fahrer überlebte den Unfall nicht. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 54-Jähriger mit seinem Elektrofahrrad gegen 17.40 Uhr die Bundesstraße 88 bei Ohrdruf überquert und war dort von einem Volkswagen erfasst worden.

Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unglücksort.