Volkswagen erfasst Radfahrer: 54-Jähriger stirbt
Ohrdruf - Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am frühen Sonntagabend im Landkreis Gotha zugetragen.
Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 54-Jähriger mit seinem Elektrofahrrad gegen 17.40 Uhr die Bundesstraße 88 bei Ohrdruf überquert und war dort von einem Volkswagen erfasst worden.
Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unglücksort.
Der 73-jährige VW-Fahrer und seine Beifahrerin überstanden den Unfall unverletzt. Die B88 war anschließend für drei Stunden voll gesperrt.
