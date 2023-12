37-jähriger Fußgänger verstirbt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn!

Mannheim - Bei einem tragischen Unfall in der Nacht auf Samstag in Mannheim ist ein Fußgänger (†37) verstorben.

Der Straßenbahnverkehr war am Samstagmorgen gegen ein bis vier Uhr stark beeinträchtigt. © Priebe/pr-video

Der 37-Jährige war am frühen Samstagmorgen auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. In Höhe der Haltestellen "Bonifatius-Kirche" kam es zur Kollision mit einer Straßenbahn der Linie 5A in Richtung Hauptbahnhof.

Der Fußgänger wurde notärztlich behandelt und in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Dort erlag der 37-Jährige jedoch kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Der Straßenbahnfahrer wurde nur leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war laut Polizei nicht nötig gewesen.