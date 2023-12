57-Jährige kracht mit ihren Opel in Leitplanke und erleidet schwere Kopfverletzungen

Während der 62-jährige Beifahrer einen Schock erlitt, musste die Fahrerin mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wird sie derzeit noch intensivmedizinisch versorgt.

Von dort soll sich das Auto dann über die gesamte Fahrbahn gedreht haben und in die gegenüberliegende Leitplanke gekracht sein.

Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der verheerende Crash am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in Höhe der Abfahrt Bad Honnef.

Die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache dauern derzeit noch an. Die B42 in Richtung Linz am Rhein war bis 19.30 Uhr gesperrt.