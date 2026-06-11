59-Jähriger will überholen und kracht frontal in Auto

Wiernsheim - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Wiernsheim und Wurmberg (Enzkreis) wurden zwei Menschen verletzt.

Die beiden Autos krachten frontal zusammen. © SDMG / Dettenmeyer

Gegen 6.35 Uhr fuhr ein 59-jähriger Ford-Fahrer die

Landesstraße 1135 zwischen in Richtung Wiernsheim, teilt die Polizei mit.

Als der Fahrer ein langsameres Fahrzeug überholen wollte, übersah er offenbar eine entgegenkommende 60-jährige Opel-Fahrerin.

Obwohl die Frau noch versuchte nach rechts auszuweichen, krachten die Autos frontal ineinander.

Die 60-Jährige wurde leicht verletzt. Der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Landstraße musste bis 12 Uhr gesperrt werden. Die Autos mussten abgeschleppt werden.