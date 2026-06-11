59-Jähriger will überholen und kracht frontal in Auto

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Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Wiernsheim und Wurmberg (Enzkreis) wurden zwei Menschen verletzt.

Von Lara Vonwald

Wiernsheim - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen Wiernsheim und Wurmberg (Enzkreis) wurden zwei Menschen verletzt.

Die beiden Autos krachten frontal zusammen.
Die beiden Autos krachten frontal zusammen.  © SDMG / Dettenmeyer

Gegen 6.35 Uhr fuhr ein 59-jähriger Ford-Fahrer die
Landesstraße 1135 zwischen in Richtung Wiernsheim, teilt die Polizei mit.

Als der Fahrer ein langsameres Fahrzeug überholen wollte, übersah er offenbar eine entgegenkommende 60-jährige Opel-Fahrerin.

Obwohl die Frau noch versuchte nach rechts auszuweichen, krachten die Autos frontal ineinander.

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Die 60-Jährige wurde leicht verletzt. Der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Landstraße musste bis 12 Uhr gesperrt werden. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Titelfoto: SDMG / Dettenmeyer

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