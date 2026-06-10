Tragischer Unfall im Allgäu: 15-Jähriger stirbt nach heftiger Kollision, vier teils schwer Verletzte

Bad Wurzach - Ein schrecklicher Unfall auf der L265 im Kreis Ravensburg hat am Mittwochmittag ein junges Todesopfer (†15) gefordert. Vier weitere Personen wurden teils schwerst verletzt.

Zwei Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 13 Uhr die Landesstraße von Truilz kommend in Richtung Rupprechts überqueren. Dabei übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten BMW eines 59-jährigen Mannes.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos von der Fahrbahn geschleudert und kamen erst im angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand.

Für einen 15-jährigen Mitfahrer im Audi kam jede Hilfe zu spät. Er war im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der 19-jährige Fahrer des Audi sowie zwei weitere jugendliche Insassen im Alter von 17 Jahren erlitten teils schwerste Verletzungen. Der 59-jährige BMW-Lenker wurde leicht verletzt.