Tragischer Unfall im Allgäu: 15-Jähriger stirbt nach heftiger Kollision, vier teils schwer Verletzte
Bad Wurzach - Ein schrecklicher Unfall auf der L265 im Kreis Ravensburg hat am Mittwochmittag ein junges Todesopfer (†15) gefordert. Vier weitere Personen wurden teils schwerst verletzt.
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein 19 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 13 Uhr die Landesstraße von Truilz kommend in Richtung Rupprechts überqueren. Dabei übersah er offenbar den vorfahrtsberechtigten BMW eines 59-jährigen Mannes.
Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos von der Fahrbahn geschleudert und kamen erst im angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand.
Für einen 15-jährigen Mitfahrer im Audi kam jede Hilfe zu spät. Er war im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.
Der 19-jährige Fahrer des Audi sowie zwei weitere jugendliche Insassen im Alter von 17 Jahren erlitten teils schwerste Verletzungen. Der 59-jährige BMW-Lenker wurde leicht verletzt.
Gutachter soll Unfallursache klären
Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor Ort. Die Verletzten wurden mit mehreren Rettungswagen und Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser transportiert. Um die psychologische Betreuung von Angehörigen und Betroffenen kümmerten sich Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung.
An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 80.000 Euro. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter an die Einsatzstelle gerufen.
Die Landesstraße muss voraussichtlich noch bis in den frühen Abend hinein komplett gesperrt bleiben. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa