Citroën erfasst Kleinkind: Dreijähriges Mädchen schwer verletzt

Marburg - Ein dreijähriges Mädchen lief plötzlich auf die Straße, ein 80-jähriger Citroën-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen: Das Kleinkind wurde bei dem tragischen Unfall im mittelhessischen Marburg schwer verletzt!

Verhängnisvoller Unfall in Marburg: Ein dreijähriges Mädchen wurde bei dem Crash schwer verletzt! (Symbolfoto) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Das Unglück ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Umgehungsstraße im Süden der Stadt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Demnach war das Kind "in Begleitung seiner Mutter zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs", wie ein Sprecher erklärte.

Auf Höhe des Dorfwiesenwegs lief die Dreijährige überraschend auf die Straße: "Der 80-jährige Autofahrer konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden", hieß es weiter.

Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und brachten das Kleinkind in ein nahe liegendes Krankenhaus.