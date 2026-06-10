Radfahrer (86) in Freiburg von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Freiburg - Ein Fahrradfahrer in Freiburg ist am Dienstagabend von einer Straßenbahn erfasst worden. Der 86-Jährige erlitt schwere Verletzungen.

Die betroffene Strecke wurde am Dienstagabend zeitweise komplett gesperrt. © Nick Kauz / EinsatzReport24

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr. Der Senior war aus Richtung der Bugginger Straße kommend auf einem Fußgängerüberweg unterwegs. Dabei fuhr er mutmaßlich über eine rote Ampel.

Auf der Straße Binzengrün stieß der Radfahrer daraufhin mit einer Straßenbahn zusammen, die in nördliche Fahrtrichtung unterwegs war.

Durch den Aufprall stürzte der 86-Jährige schwer. Er wurde medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

In der Straßenbahn kam nach aktuellem Ermittlungsstand niemand zu Schaden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Polizei bislang keine Informationen vor.