70-Jähriger von tonnenschwerem Traktor überrollt - Hubschrauber im Einsatz

Maselheim - Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Montagabend auf einem Feld bei Maselheim (Kreis Biberach) ereignet. Ein 70-jähriger Mann wurde von seinem eigenen Traktor überrollt und schwer verletzt.

Der Traktor war nicht mehr zu stoppen, er erfasste den Senior am Montagabend. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Gegen 19.15 Uhr war der Senior nahe einem Waldstück zwischen Maselheim und Laupertshausen damit beschäftigt, Heuballen auf den Anhänger seines landwirtschaftlichen Gespannes aufzuladen.

Laut Angaben der Polizei Biberach hatte der 70-Jährige das Gespann offenbar nicht oder nicht ausreichend gesichert.

Plötzlich setzten sich der rund 2,5 Tonnen schwere Traktor samt Anhänger in Bewegung. Der Mann wollte das tonnenschwere Fahrzeug noch aufhalten, was ihm nicht gelang. Das rollende Gespann erfasste und überrollte den Senior.

"Der 70-Jährige trug dabei schwere, aber zum Glück keine lebensgefährlichen Verletzungen davon. Er konnte noch selbst einen Notruf absetzen", teilten die Beamten am Dienstag mit.