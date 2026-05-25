Drama auf Radweg: 59-Jähriger kracht gegen Straßenlaterne und stirbt

Drei Gleichen - Im Landkreis Gotha ist am Wochenende ein Radfahrer bei einem Unfall gestorben.

Der tödlich verunglückte Radfahrer hatte bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten. (Symbolfoto) © 123RF/sergeycherevko

Der 59-Jährige war laut Polizeiangaben am Samstagabend mit seinem E-Bike auf einem Radweg zwischen Mühlberg und Wechmar von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gekracht.

Bei dem Sturz hatte der Mann schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte versuchten noch, den Fahrradfahrer zu reanimieren - jedoch ohne Erfolg. Der 59-Jährige starb noch an der Unglücksstelle.