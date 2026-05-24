Jeep gerät in Gegenverkehr: Frau (†47) stirbt nach Frontal-Crash

Murr - Bei einem schweren Frontalcrash auf der L1100 bei Murr (Kreis Ludwigsburg) wurde eine 47-jährige Frau tödlich verletzt.

Die Unfallwagen wurden am frühen Sonntagmorgen abgeschleppt. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 1.45 Uhr in den frühen Morgenstunden des Sonntags. Ein 36-jähriger Fahrer war mit seinem Jeep Avenger auf der L1100 aus Richtung Murr kommend in Fahrtrichtung Marbach unterwegs.

Aus bislang unklarer Ursache geriet der Mann mit seinem Wagen plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte der Jeep frontal in einen entgegenkommenden VW T-Roc, an dessen Steuer eine 45-jährige Fahrerin saß.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten der Jeep-Fahrer sowie seine 47-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte beide Schwerverletzten in ein umliegendes Krankenhaus, wo die 47-Jährige jedoch wenig später verstarb. Die 45-jährige Fahrerin des VW T-Roc kam glücklicherweise mit leichteren Verletzungen davon.

Um den genauen Unfallhergang aufzuklären, hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn einen Sachverständigen hinzugezogen.