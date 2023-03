10.03.2023 11:21 74-Jähriger verliert die Kontrolle und landet mit Wagen in Swimmingpool

Ein 74-Jähriger ist am Donnerstag in Tespe mit seinem Wagen verunglückt und in einem Swimmingpool gelandet. Ursache war offenbar ein Krankheitsfall.

Von Bastian Küsel

Tespe - Heftiger Crash: Am Donnerstagabend ist ein 74-jähriger Mann in Tespe (Landkreis Harburg) mit seinem Wagen in einen Swimmingpool gekracht. Ein 74-Jähriger ist am Donnerstag in Tespe mit seinem Wagen verunglückt und in einem Swimmingpool gelandet. © Polizeiinspektion Harburg Laut der Polizei kam es gegen 18.30 Uhr in der Straße "Im Rehmen" vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalles zu dem Unfall. Demnach verlor der 74-Jährige die Kontrolle über seinen Skoda, touchierte mit dem Wagen eine Straßenlaterne, raste über eine Grundstückseinfahrt, durch einen Garten und landete schließlich mit dem Auto im Pool. Anwohner befreiten den leicht verletzten Unfallfahrer anschließend aus dem Wagen und alarmierten Polizei sowie Rettungskräfte. Unfall Rentner verwechselt Gas mit Bremse und rammt VW-Fahrer: Polizei kassiert Führerschein ein Während der 74-Jährige ins Krankenhaus kam, wurde der Skoda aus dem Swimmingpool geborgen. Die Polizei geht von einem entstandenen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro aus.

