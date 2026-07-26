86-Jähriger nach Frontalzusammenstoß gestorben, 24-Jähriger schwer verletzt

Gengenbach/Biberach - Bei einem Autounfall im Ortenaukreis ist ein 86-Jähriger im Krankenhaus gestorben.

Nach dem Frontalcrash entstand auf der Fahrbahn ein Trümmerfeld. © Esther Busch / EinsatzReport24

Der Mann war am Samstagabend mit seinem Wagen auf die Gegenspur der B33 zwischen Gengenbach und Biberach geraten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Dort stieß er mit dem Fahrzeug eines 24-jährigen Mannes zusammen.

Die beiden Männer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb der Senior in der Nacht.