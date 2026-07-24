Schlimmer Frontalcrash auf Landstraße: Ein Fahrer stirbt

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Bei einem Autounfall ist am Donnerstag ein Mensch in Ittersbach (Kreis Karlsruhe) ums Leben gekommen.

Von Lara Vonwald

Ittersbach - Bei einem schweren Autounfall ist am Donnerstag ein 74-Jähriger in Ittersbach (Kreis Karlsruhe) ums Leben gekommen.

Nach dem Unfall musste die Landstraße voll gesperrt werden.
Nach dem Unfall musste die Landstraße voll gesperrt werden.  © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Die Polizei teilte auf Anfrage von TAG24 mit, dass es am Nachmittag auf der L622
zwischen Karlsbad-Langensteinbach und Industriegebiet Ittersbach gekracht hatte.

Nach aktuellen Erkenntnissen kam ein 74-jähriger Opel-Fahrer gegen 15.10 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve auf der Landstraße von Langensteinbach in Richtung Ittersbach von der Straße ab und krachte in einen entgegenkommenden Hyundai.

Der 74-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle.

24-Jähriger überschlägt sich mehrfach mit Auto: Nachdem er sich aus dem Wrack befreit hat, bricht er zusammen
Unfall 24-Jähriger überschlägt sich mehrfach mit Auto: Nachdem er sich aus dem Wrack befreit hat, bricht er zusammen

Der 29-jährige Hyundai-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Von dem Auto ist nach dem Unfall nur noch ein Wrack übrig.
Von dem Auto ist nach dem Unfall nur noch ein Wrack übrig.  © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die L622 musste für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis 18.10 Uhr voll gesperrt werden.

Ursprungsmeldung 7.54 Uhr, aktualisiert 8.39 Uhr

Titelfoto: Waldemar Gress / EinsatzReport24

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