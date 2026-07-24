Schlimmer Frontalcrash auf Landstraße: Ein Fahrer stirbt

Ittersbach - Bei einem schweren Autounfall ist am Donnerstag ein 74-Jähriger in Ittersbach (Kreis Karlsruhe) ums Leben gekommen.

Nach dem Unfall musste die Landstraße voll gesperrt werden. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Die Polizei teilte auf Anfrage von TAG24 mit, dass es am Nachmittag auf der L622

zwischen Karlsbad-Langensteinbach und Industriegebiet Ittersbach gekracht hatte.

Nach aktuellen Erkenntnissen kam ein 74-jähriger Opel-Fahrer gegen 15.10 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve auf der Landstraße von Langensteinbach in Richtung Ittersbach von der Straße ab und krachte in einen entgegenkommenden Hyundai.

Der 74-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle.

Der 29-jährige Hyundai-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.