Schlimmer Frontalcrash auf Landstraße: Ein Fahrer stirbt
Ittersbach - Bei einem schweren Autounfall ist am Donnerstag ein 74-Jähriger in Ittersbach (Kreis Karlsruhe) ums Leben gekommen.
Die Polizei teilte auf Anfrage von TAG24 mit, dass es am Nachmittag auf der L622
zwischen Karlsbad-Langensteinbach und Industriegebiet Ittersbach gekracht hatte.
Nach aktuellen Erkenntnissen kam ein 74-jähriger Opel-Fahrer gegen 15.10 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve auf der Landstraße von Langensteinbach in Richtung Ittersbach von der Straße ab und krachte in einen entgegenkommenden Hyundai.
Der 74-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle.
Der 29-jährige Hyundai-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.
Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die L622 musste für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten bis 18.10 Uhr voll gesperrt werden.
Ursprungsmeldung 7.54 Uhr, aktualisiert 8.39 Uhr
Titelfoto: Waldemar Gress / EinsatzReport24