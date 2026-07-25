Suff-Fahrt mit Sportwagen endet auf dem Dach

Heidelberg - Folgenschwerer Fehler: Betrunken setzte sich ein Mann (31) in der Nacht zu Samstag in Heidelberg ans Steuer seines Sportwagens und verursachte so einen bösen Unfall .

Das Auto überschlug sich, landete auf dem Dach. © Priebe/pr-video

Wie das Polizeipräsidium Mannheim am Samstagmorgen mitteilte, war der 31-Jährige gegen 23.55 Uhr mit zwei Begleitern, einem Mann (32) und einer Frau (29), in einem schwarzen Audi RS 3 auf der Rudolf-Diesel-Straße unterwegs.

Auf dem Weg Richtung Carl-Bosch-Straße verlor er allerdings offenbar durch Alkohol und zu hohes Tempo die Kontrolle über den Wagen, wodurch dieser von der Strecke schoss, in der Folge eine Böschung hinunter stürzte und am Ende auf dem Dach zum Stillstand kam.

Der Lenker wurde dabei eingeklemmt, musste von den zu Hilfe geeilten Rettungskräften aus dem Wrack befreit werden. Seine beiden Mitfahrer konnten hingegen ganz alleine aus dem Unfallfahrzeug steigen.

Alle drei wurden glücklicherweise nur leicht verletzt.