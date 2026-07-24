Hubschrauber-Absturz bei Grimma: Neuer Bericht bestätigt Ursache für das Unglück

Grimma - Vor einem Jahr ist ein Hubschrauber auf einem Übungsflug der Bundeswehr in den Fluss Mulde im sächsischen Grimma abgestürzt - inzwischen steht die Ursache für das tödliche Unglück fest.

Nach dem tödlichen Hubschrauberabsturz vor einem Jahr bei Grimma hat die Bundeswehr nun die Ursache für das Unglück bestätigt. © Medienportal Grimma/Sören Müller

"Die Unfallursache ist der Einflug in ein Stahlseil einer Pegelmessstation", teilte ein Sprecher der Luftwaffe mit. Das habe die Untersuchung des Flugunfalls durch die Abteilung General Flugsicherheit in der Bundeswehr ergeben. Das Seil war in wenigen Metern Höhe quer über die Mulde gespannt gewesen.

Der Hubschrauber war am Morgen des 29. Juli 2025 vom Militärflugplatz Holzdorf an der Grenze von Sachsen-Anhalt und Brandenburg zu dem Übungsflug aufgebrochen. An Bord waren eine Soldatin und zwei Soldaten. Alle drei überlebten den Absturz nicht.

Über der Mulde war der Hubschrauber im Tiefflug unterwegs. Laut Bundesverteidigungsministerium gehört zum Übungsprogramm für Hubschrauberbesatzungen auch das Unterfliegen von Leitungen oder Brücken. "Das Seil konnte durch die Besatzung nicht erkannt werden", teilte der Sprecher der Luftwaffe mit.

Hindernisse im bodennahen Bereich seien in den verfügbaren Karten nicht verzeichnet. Es liefen nach wie vor Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu dem Fall.