Abbiegen geht schief: Ford und Peugeot krachen an Kreuzung zusammen

Auengrund - Im Landkreis Hildburghausen hat es am Montagabend auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Eisfeld und Waffenrod gekracht.

Beide Autos waren deutlich in Mitleidenschaft gezogen worden. © NEWS5 / Steffen Ittig

Wie die Polizei erklärte, war ein 49-Jähriger beim Abbiegen im Kreuzungsbereich am Abzweig aus Richtung Crock kommend zu weit nach links gekommen und gegen das Auto eines 51-Jährigen gekracht.

Dieser hatte sich auf der Spur für Linksabbieger befunden, um in Richtung Crock zu fahren.

Beide Autofahrer verletzten sich leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Ford sowie der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf rund 23.000 Euro beziffert. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.