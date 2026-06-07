Baum zerfetzt Mercedes: Zwei Menschen kämpfen nach Horror-Crash um ihr Leben

Hünstetten - Ein schwerer Verkehrsunfall hat am frühen Sonntagmorgen im Rheingau-Taunus-Kreis ( Südhessen ) für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Ein Auto wurde bei dem Crash derart zerstört, dass der Motor aus dem Fahrzeug gerissen wurde. Zwei Menschen schwebten anschließend in Lebensgefahr.

Gegen diesen Baum neben der B417 bei Hünstetten krachte der Mercedes am frühen Sonntagmorgen. © Mike Seeboth

Wie die Feuerwehr berichtet, ereignete sich der Unfall kurz vor 4.30 Uhr auf der B417 zwischen Hünstetten-Wallbach und Hünstetten-Bechtheim.



Nach ersten Erkenntnissen war ein in Richtung Limburg fahrender Mercedes nach einem Überholmanöver von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war gegen einen Baum geprallt. Mehrere Insassen wurden dabei im Fahrzeug eingeklemmt.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich ein Mitfahrer auf der Rückbank bereits mit Unterstützung von Ersthelfern aus dem Wrack befreien können. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Besonders dramatisch war die Lage für Fahrer und Beifahrerin. Beide waren im völlig zerstörten Fahrzeug eingeklemmt.

Die Beifahrerin war bewusstlos, der Fahrer erlitt ebenfalls schwerste Verletzungen. Die Feuerwehr leitete umgehend eine technische Rettung ein und konnte beide Personen innerhalb von rund 20 Minuten aus dem Wrack befreien.