Schwerer Unfall im Kreis Böblingen: 14- und 21-Jähriger per Hubschrauber in Kliniken geflogen
Deckenpfronn - Bei einem Unfall auf der K1022 im Kreis Böblingen sind am Sonntagabend zwei junge Menschen schwer verletzt worden. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen.
Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 20 Uhr auf der Strecke zwischen Deckenpfronn und Dachtel. Ein 14-jähriger Jugendlicher war dort mit seinem Fahrrad aus Richtung Deckenpfronn kommend auf der rechten Fahrbahnseite unterwegs.
Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet der junge Radfahrer plötzlich nach links. Zeitgleich setzte ein Motorradfahrer (21) mit seiner Honda zum Überholen des Jugendlichen an. "Es kam zum seitlich versetzten Zusammenstoß. Beide Beteiligte kamen zum Sturz", hieß es in einer Mitteilung.
Beide zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten zur weiteren Behandlung mit zwei Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen werden.
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Zweiräder musste die K1022 in beide Fahrtrichtungen bis 22.39 Uhr voll gesperrt werden.
Titelfoto: Bildmontage: SDMG / Dettenmeyer