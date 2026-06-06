Deutscher Wingsuit-Sportler stürzt in der Schweiz ab und stirbt

Bad Ragaz - Extremsport mit tödlichem Ausgang: Ein Mann aus Brandenburg kommt bei einem Wingsuit-Flug in den Alpen ums Leben.

Das Fliegen mit Wingsuits gilt als gefährliche Extremsportart. (Symbolbild) © Nic Bothma/EPA/dpa

Der 47-Jährige stammte aus Kremmen in Brandenburg, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte.

Der Mann war nach diesen Angaben zusammen mit einem 37 Jahre alten anderen Deutschen am Freitag um kurz nach 17.00 Uhr im Gebiet Vättis oberhalb von Bad Ragaz auf rund 2080 Metern Höhe gestartet.

Er sei als Erster gesprungen und kurz nach dem Start abgestürzt, berichtete die Polizei im Kanton St. Gallen.

Die Flugrettung habe den Mann nur noch tot bergen können. Warum er abstürzte, untersucht nun die Staatsanwaltschaft.

Wingsuits sind fledermausartige Anzüge, bei denen Stoff zwischen Rumpf, Armen und Beinen wie Tragflächen dienen soll.