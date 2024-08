Ärzte kämpften tagelang: Azubi (✝15) stirbt nach Arbeitsunfall

Aulendorf - Ein Teenager (†15) ist nach einem Arbeitsunfall auf einem Bauernhof im Landkreis Ravensburg in einer Klinik verstorben.

Der Jugendliche (✝15) wurde nach seinem schweren Unfall Mitte August in eine Klinik eingeliefert, wo er nun verstarb. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Das tragische Unglück ereignete sich am 15. August auf einem Hof in der kleinen Gemeinde Wallenreute in Oberschwaben.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, ist der 15 Jahre alte Auszubildende seinen schweren Verletzungen am Wochenende in einer Klinik erlegen.

Der Junge Mann war mit Arbeiten an einer Gülleleitung beschäftigt, als er in einen Schacht fiel und offensichtlich das Bewusstsein verlor.