Alkohol und Drogen im Spiel? Autofahrer kracht gegen Baum und wird schwer verletzt

An der Anschlussstelle Deichhorst wollte er die A28 mit seinem Kleintransporter in Richtung Wildeshausen verlassen, kam dabei aber in der Abfahrt aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Zu allem Überfluss war er auch nicht im Besitz eines Führerscheines. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Laut Polizei entstand an dem Kleintransporter ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 8000 Euro. Am Baum entstanden weitere Schäden. Auch die Fahrbahn sowie die Erde an der Unfallstelle wiesen Verunreinigungen auf.

Bis zur Bergung und zur vollständigen Reinigung war die Anschlussstelle bis 0.15 Uhr in der Nacht gesperrt.