Alkoholisierter Opel-Fahrer kracht gegen Brückengeländer!

Zittau - In der Nacht auf Sonntag fuhr ein alkoholisierter Opel-Fahrer (21) seinen Wagen in Wittgendorf zu Bruch.

Ohne Führerschein und mit Pegel verlor der 21-Jährige die Kontrolle über seinen Opel. © Blaulichtreport Zittau

Gegen 1.55 Uhr fuhr der 21-Jährige mit seinem Opel auf Wittgendorfer Hauptstraße in Richtung Schlegel, als er in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abkam, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Vormittag.

Der Opel-Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und krachte circa 50 Meter weiter in einer Rechtskurve gegen ein Brückengeländer.

Infolge der Kollision kippte das Fahrzeug auf die Seite. Am Opel entstand ein Totalschaden.

Der 21-Jährige sowie die beiden Beifahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 12.000 Euro.