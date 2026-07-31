An wichtiger Verkehrsachse nahe A27: Straße nach schwerem Lkw-Unfall von Diesel überflutet

Bremerhaven - Heftiger Crash am Freitagvormittag: Kurz vor der Autobahnauffahrt zur A27 krachten ein Auto und ein Lkw gegeneinander.

Ein Unfall nahe der Autobahnauffahrt zur A27 in Bremerhaven sorgte am Freitag für eine Vollsperrung. © Feuerwehr Bremerhaven

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr auf der Cherbourger Straße in Bremerhaven. Die wichtige Verkehrsachse musste in beide Richtungen komplett gesperrt werden.

Zunächst war von einer verletzten Person die Rede. Doch an der Unfallstelle konnte der Rettungsdienst schnell Entwarnung geben: Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt und mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Deutlich heftiger war jedoch die Lage rund um den Lkw, der durch den Unfall beschädigt wurde. Durch einen aufgerissenen Tank liefen große Mengen Dieselkraftstoff aus und verteilten sich über alle vier Fahrstreifen.

Weil der Treibstoff in die Kanalisation und den angrenzenden Grünstreifen zu gelangen drohte, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an.