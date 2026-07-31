An wichtiger Verkehrsachse nahe A27: Straße nach schwerem Lkw-Unfall von Diesel überflutet
Bremerhaven - Heftiger Crash am Freitagvormittag: Kurz vor der Autobahnauffahrt zur A27 krachten ein Auto und ein Lkw gegeneinander.
Der Vorfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr auf der Cherbourger Straße in Bremerhaven. Die wichtige Verkehrsachse musste in beide Richtungen komplett gesperrt werden.
Zunächst war von einer verletzten Person die Rede. Doch an der Unfallstelle konnte der Rettungsdienst schnell Entwarnung geben: Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt und mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden.
Deutlich heftiger war jedoch die Lage rund um den Lkw, der durch den Unfall beschädigt wurde. Durch einen aufgerissenen Tank liefen große Mengen Dieselkraftstoff aus und verteilten sich über alle vier Fahrstreifen.
Weil der Treibstoff in die Kanalisation und den angrenzenden Grünstreifen zu gelangen drohte, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an.
Nach Unfall in Bremerhaven: Einsatzkräfte stoppen auslaufenden Diesel aus Lkw
Sofort dämmten Einsatzkräfte den Grünstreifen ein und stoppten schließlich das weitere Auslaufen des Kraftstoffs. Anschließend wurde der beschädigte Tank provisorisch abgedichtet und der verbliebene Diesel in ein anderes Behältnis umgepumpt.
Um mögliche Umweltschäden zu prüfen, wurden das Umweltamt sowie die Bremerhavener Entsorgungsbetriebe (BEG) hinzugezogen. Eine Spezialfirma übernahm im Anschluss die aufwendige Reinigung der verschmutzten Fahrbahn.
Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die Cherbourger Straße vollständig gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.
Titelfoto: Feuerwehr Bremerhaven