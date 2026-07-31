Autofahrer (†38) kracht in Laster und stirbt noch am Unfallort

Neckartenzlingen - Bei einem Unfall auf der B312 bei Neckartenzlingen im Landkreis Esslingen hat ein Autofahrer sein Leben verloren.

Der Fahrer hatte keine Chance aus diesem Wrack lebend herauszukommen. © Enrique Kaczor/dpa

Der 38-Jährige war am Donnerstagnachmittag auf der B312 zwischen den Anschlussstellen B297 und Bempflingen gegen 15.45 Uhr mit seinem Skoda in Richtung Metzingen unterwegs, teilt die Polizei mit.

Der Fahrer kam auf der freien und übersichtlichen Strecke auf Höhe des Aileswasensee aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links und krachte in einen entgegenkommenden Laster.Der 35-jährige Lkw-Fahrer hatte keine Chance zu reagieren.

Der Skoda-Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Laster-Fahrer blieb unverletzt.

Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten einen VW Touran einer 71-Jährigen. Der Skoda und die Zugmaschine des Lasters sind ein Totalschaden und der Sachschaden wird auf 41.000 Euro geschätzt.