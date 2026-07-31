Frontalcrash zwischen Auto und Bus: Bis zu 15 Verletzte auf Bundesstraße

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Nach einem Zusammenstoß zwischen Auto und Bus auf der B297 gibt es laut Polizei bis zu 15 Verletzte. Einsatzkräfte sind vor Ort, die Straße bleibt gesperrt.

Von Markus Brachat

Schlierbach - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto auf der B297 bei Schlierbach (Kreis Göppingen) sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden.

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden aufgrund der kritischen Lage angefordert. (Symbolfoto)
Zahlreiche Einsatzkräfte wurden aufgrund der kritischen Lage angefordert. (Symbolfoto)  © Enrique Kaczor/dpa

Gegen 14.33 Uhr wurde der Unfall laut Polizeiangaben gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um bis zu 15 Verletzte handeln, sagte ein Polizeisprecher.

Wie viele Schwerverletzte es gibt, blieb zunächst unklar.

Ein Rettungshubschrauber sowie ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Freitagnachmittag am Unfallort.

Die B297 wurde voll gesperrt. Wie es genau zu dem Frontalzusammenstoß kam, war bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.

Erstmeldung um16.05 Uhr, aktualisiert um 16.42 Uhr.

Titelfoto: Enrique Kaczor/dpa

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