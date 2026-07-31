Frontalcrash zwischen Auto und Bus: Bis zu 15 Verletzte auf Bundesstraße

Schlierbach - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Bus und einem Auto auf der B297 bei Schlierbach (Kreis Göppingen) sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden.

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden aufgrund der kritischen Lage angefordert. (Symbolfoto) © Enrique Kaczor/dpa

Gegen 14.33 Uhr wurde der Unfall laut Polizeiangaben gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um bis zu 15 Verletzte handeln, sagte ein Polizeisprecher.

Wie viele Schwerverletzte es gibt, blieb zunächst unklar.

Ein Rettungshubschrauber sowie ein Großaufgebot an Rettungskräften war am Freitagnachmittag am Unfallort.