Mädchen stürzt aus Fenster eines Mehrfamilienhauses im dritten Stock
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Von Jana Kieseyer, Christian Rüdiger
Mühlhausen - In Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) ist am Donnerstagabend ein Kind aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt.
Laut Polizeiangaben war das Mädchen aus dem dritten Stock gefallen. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" berichtet.
Wie es zu dem Sturz kam, ist bislang noch nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen. Ein junger Mann soll den Notruf gewählt und die Beamten über den schrecklichen Vorfall informiert haben.
Das Kind erlitt bei dem Sturz aus dem Fenster schwerste Verletzungen. Sie war anschließend in ein Krankenhaus geflogen worden.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa