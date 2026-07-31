Mädchen stürzt aus Fenster eines Mehrfamilienhauses im dritten Stock

Mühlhausen - In Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) ist am Donnerstagabend ein Kind aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt.

Das schwer verletzte Mädchen wurde in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Laut Polizeiangaben war das Mädchen aus dem dritten Stock gefallen. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" berichtet.

Wie es zu dem Sturz kam, ist bislang noch nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen. Ein junger Mann soll den Notruf gewählt und die Beamten über den schrecklichen Vorfall informiert haben.