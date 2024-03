Arbeiter hantiert in vier Metern Höhe, dann verliert er den Halt

Hirrlingen - Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Hirrlingen (Landkreis Tübingen) in die Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Zu einem Arbeitsunfall musste die Feuerwehr ins schwäbische Hirrlingen ausrücken. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Das Unglück um den 34-Jährigen ereignete sich Polizeiangaben zufolge am gestrigen Samstagnachmittag gegen kurz vor 17 Uhr im Zuge eines Arbeitsunfalls in einer Firmenhalle in der Voräckerstraße.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der Arbeiter zur Errichtung eines Zwischenbodens auf Holzsparren in rund vier Metern Höhe aktiv, als er in einem kurzen Moment der Unachtsamkeit zwischen diesen hindurch in die Tiefe stürzte.



Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort musste er zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.