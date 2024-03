Arbeiter wird zu Hilfe gerufen, dann verliert er fast seine Hand

Spaichingen - Ein Arbeiter hat in die Produktionsmaschine eines Teigwarenherstellers gegriffen und sich dabei schwer an der Hand verletzt.

Ein schmerzhafter Arbeitsunfall beschäftigte die Spaichinger Rettungskräfte am Sonntagabend. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Das Unglück ereignete sich am gestrigen Sonntagabend gegen 20.20 Uhr, als der 48-Jährige mit Arbeiten in einer Produktionshalle im Eschenwasen beschäftigt war.

Laut Polizeiangaben ging dem Vorfall offenbar eine Verkettung unglücklicher Umstände voraus: So soll es am Abend an einer Produktionsmaschine mit einem Lebensmittel-Rohstoffbehälter für Mehl zu einer Störung gekommen sein.

Da dies zum Aufgabenbereich des 48-Jährigen zählt, wurde der Mann von anderen Mitarbeitern zur Hilfe gebeten.

Im Zuge der beabsichtigten Störungsbeseitigung fasste der Mann mit einer Hand in den Mehlbehälter, wohl um auf diese Weise mögliche Störungen ausfindig zu machen.