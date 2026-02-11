Arm in Tür eingeklemmt! Frau von Straßenbahn mitgeschleift

Mannheim - Eine 72-Jährige ist in Mannheim in der Tür einer Straßenbahn eingeklemmt und mitgeschleift worden.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Die Frau wollte nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 15.35 Uhr in die Linie 7 in Richtung Kurpfalzbrücke an der Haltestelle Marktplatz einsteigen und merkte auf dem Weg, dass sich die Türen schlossen.

Daraufhin schob sie ihre Hand zwischen die Schiebetüren, um sie offenzuhalten. Doch die Türen schlossen sich und die Frau blieb mit dem Arm stecken.

Der Fahrer der Straßenbahn bemerkte die Situation demnach nicht und die Bahn fuhr los. Die 72-Jährige sei über eine bislang unbekannte Strecke mitgezogen worden.

Sie fiel hin und wurde leicht am Knie verletzt.