Badeunfall in Therme: Junge leblos im Kinderbecken gefunden

Hohenfelden - Ein schrecklicher Vorfall hat sich am Wochenende in der Avenida-Therme in Hohenfelden (Weimarer Land) zugetragen.

Der kleine Junge wurde vor Ort reanimiert. (Symbolfoto) © Ole Spata/ZB/dpa

Wie die Polizei mitteilte, sei ein kleiner Junge am Samstag fast ertrunken.

Laut Angaben des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) sei ein 5-Jähriger leblos im Kinderbecken entdeckt worden.

Das Kind wurde umgehend aus dem Wasser geholt und vor Ort wiederbelebt. Anschließend war es per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.