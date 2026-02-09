Badeunfall in Therme: Junge leblos im Kinderbecken gefunden
Hohenfelden - Ein schrecklicher Vorfall hat sich am Wochenende in der Avenida-Therme in Hohenfelden (Weimarer Land) zugetragen.
Wie die Polizei mitteilte, sei ein kleiner Junge am Samstag fast ertrunken.
Laut Angaben des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) sei ein 5-Jähriger leblos im Kinderbecken entdeckt worden.
Das Kind wurde umgehend aus dem Wasser geholt und vor Ort wiederbelebt. Anschließend war es per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.
Wie die Thüringer Allgemeine außerdem schreibt, habe das Kind überlebt. Die Polizei geht nach dem Vorfall derzeit von einem Unfall aus.
Titelfoto: Ole Spata/ZB/dpa