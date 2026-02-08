Tanklaster-Unfall nahe Bodensee: Feuerwehr verhindert Umweltkatastrophe

Konstanz - Dramatischer Unfall in der Nähe des Bodensees: In Dingelsdorf rutschte am Donnerstagnachmittag ein mit 1200 Litern Heizöl beladener Tankwagen in ein Bachbett.

Der Tanklaster landete in einem Bachbett. © -/Feuerwehr Konstanz/dpa

Gegen 16.04 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Straße "Am Fließhorn" gerufen. Ein Tanklaster war laut Feuerwehr von der Fahrbahn abgekommen und in ein angrenzendes Bachbett geraten. Der Lkw kam in einer bedrohlichen Schräglage von etwa 45 Grad zum Stillstand.

Da der Laster voll beladen war, bestand höchste Gefahr, dass Heizöl austritt und über den Bach direkt in den Bodensee gelangt.

Glücklicherweise konnten Spezialisten der Ölwehr eine Umweltkatastrophe am Bodensee verhindern. Im Bachbett wurden mehrere Barrieren errichtet, um mögliches Öl sofort aufzufangen. Auch die Uferbereiche wurden abgesichert.