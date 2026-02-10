Auto kracht in Unfallstelle und erfasst Mann

Ein Rettungshubschrauber eilte zur Unfallstelle im Kreis Steinburg. © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 6.50 Uhr hat es auf der Hauptstraße gekracht, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Demnach seien an dem Unfall vier Fahrzeuge beteiligt, fünf Personen teils schwer verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen.

Zum Unfallhergang konnte der Sprecher zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen, da die Unfallaufnahme noch läuft.

Laut Reporter vor Ort habe es zunächst einen eher harmlosen Auffahrunfall gegeben. Anschließend soll der Fahrer eines VW Golf die Unfallstelle zu spät gesehen haben. Er sei in das Fahrzeug eines Zeugen gekracht und habe dabei den Insassen eines der Unfallfahrzeuge erfasst.