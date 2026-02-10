Auto kracht in Unfallstelle und erfasst Mann
Sankt Margarethen - Schlimmer Unfall in Sankt Margarethen (Schleswig-Holstein)!
Gegen 6.50 Uhr hat es auf der Hauptstraße gekracht, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.
Demnach seien an dem Unfall vier Fahrzeuge beteiligt, fünf Personen teils schwer verletzt worden.
Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen.
Zum Unfallhergang konnte der Sprecher zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen, da die Unfallaufnahme noch läuft.
Laut Reporter vor Ort habe es zunächst einen eher harmlosen Auffahrunfall gegeben. Anschließend soll der Fahrer eines VW Golf die Unfallstelle zu spät gesehen haben. Er sei in das Fahrzeug eines Zeugen gekracht und habe dabei den Insassen eines der Unfallfahrzeuge erfasst.
Die Hauptstraße ist zwischen der Straße Am Sportplatz und Osterbünge-Mitte voll gesperrt. Die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten dauern noch an.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig