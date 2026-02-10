 544

Auto kracht in Unfallstelle und erfasst Mann

Schlimmer Unfall in Sankt Margarethen (Schleswig-Holstein). Gegen 6.50 Uhr hat es auf der Hauptstraße gekracht.

Von Tobias Bruns

Sankt Margarethen - Schlimmer Unfall in Sankt Margarethen (Schleswig-Holstein)!

Ein Rettungshubschrauber eilte zur Unfallstelle im Kreis Steinburg.
Ein Rettungshubschrauber eilte zur Unfallstelle im Kreis Steinburg.  © NEWS5 / Fabian Höfig

Gegen 6.50 Uhr hat es auf der Hauptstraße gekracht, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Demnach seien an dem Unfall vier Fahrzeuge beteiligt, fünf Personen teils schwer verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen.

Autos krachen frontal zusammen: Eine Frau verletzt
Unfall Autos krachen frontal zusammen: Eine Frau verletzt

Zum Unfallhergang konnte der Sprecher zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen, da die Unfallaufnahme noch läuft.

Laut Reporter vor Ort habe es zunächst einen eher harmlosen Auffahrunfall gegeben. Anschließend soll der Fahrer eines VW Golf die Unfallstelle zu spät gesehen haben. Er sei in das Fahrzeug eines Zeugen gekracht und habe dabei den Insassen eines der Unfallfahrzeuge erfasst.

Vier Autos waren in den Unfall verwickelt.
Vier Autos waren in den Unfall verwickelt.  © NEWS5 / Fabian Höfig

Die Hauptstraße ist zwischen der Straße Am Sportplatz und Osterbünge-Mitte voll gesperrt. Die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten dauern noch an.

Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig

Mehr zum Thema Unfall: