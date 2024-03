Audi-Fahrer überholt gerade einen Bus, dann kracht ein anderes Auto in ihn hinein und haut ab

Hartenstein - Die Polizei ermittelt derzeit zu zwei Unfallfluchten in Hartenstein (Landkreis Zwickau ).

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Wagen der Kompaktklasse in Gold oder Silber handeln.

Der Unbekannte haute dann von der Unfallstelle ab und fuhr in Richtung Wildenfels davon. An dem Audi entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, passierten die beiden Unfallfluchten am Dienstag. Zunächst war ein Audi-Fahrer gegen 7 Uhr auf der Lößnitzer Straße in Richtung Zwickau unterwegs.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. Ein Skoda-Fahrer parkte seinen blauen Octavia RS gegen 17 Uhr ordnungsgemäß auf der Stiftstraße in Höhe Katharinenhof.

Als der Fahrer am Mittwoch gegen 5.15 Uhr zurückkam, bemerkte er, dass der linke Außenspiegel und der Kotflügel beschädigt waren.

"Vermutlich hatte diese Beschädigungen ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug verursacht, als er die Stiftstraße aus Richtung Gewerbestraße in Richtung Siedlungsweg fuhr. Nach dem Zusammenstoß mit dem Skoda entfernte er sich pflichtwidrig von der Unfallstelle in unbekannte Richtung", so die Polizei. Der Schaden liegt bei etwa 1000 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die die Unfälle bemerkt haben. Wer kann Angaben zu den unbekannten Fahrzeugen oder den Fahrern machen? Hinweise nimmt das Revier in Werdau unter der Telefonnummer 03761/7020 entgegen.