Audi-Fahrerin (89) verwechselt Gas mit Bremse und rast in Netto
Cuxhaven - Dieser Einkauf ging mächtig schief. In Cuxhaven verwechselte eine Seniorin Gas und Bremse - mit fatalen Folgen.
Die 89-Jährige war am Donnerstag gegen 15.20 Uhr auf dem Netto-Parkplatz im Stadtteil Altenwalde unterwegs.
Laut Polizei soll sie dort augenscheinlich statt der Bremse das Gaspedal betätigt haben.
Mit hoher Geschwindigkeit krachte die ältere Dame mit ihrem Audi gegen die Glasfassade des Discounters - direkt in den Kassenbereich.
Wie durch ein Wunder wurde lediglich eine 60 Jahre alte Mitarbeiterin des Marktes leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.
Am Gebäude auf der Hauptstraße und am Auto entstand enormer Sachschaden.
