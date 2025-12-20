Auto und Linienbus krachen ineinander: 82-Jährige überlebt schweren Unfall nicht

Esslingen am Neckar - Bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus und einem weiteren Auto ist eine Autofahrerin in Esslingen am Neckar ums Leben gekommen.

Die 82-Jährige wurde bei dem Unfall in ihrem Wagen eingeklemmt. Sie erlag ihren schweren Verletzungen. © Enrique Kaczor/onw-images/dpa

Die 82-Jährige wurde am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr in ihrem Wagen eingeklemmt und starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte.

Fünf Fahrgäste des Linienbusses sowie der 66-jährige Busfahrer wurden demnach leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 82-Jährige aus Richtung Esslingen mit ihrem Wagen unterwegs, als sie aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenspur geriet und dort frontal mit dem Bus zusammenstieß.