Tragödie im Norden: Mann wird von Straßenbahn erfasst und stirbt

Bremen - Tragisch: Ein Mann ist am Freitag nach einem Unfall mit einer Straßenbahn in Bremen ums Leben gekommen.

Ein 46-jähriger Mann ist nach dem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Bremen ums Leben gekommen. © Jörn Hüneke/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der 46-Jährige gegen 15.45 Uhr in der Hastedter Heerstraße unterwegs.

Laut Zeugenaussagen ging er kurz nach der Haltestelle Ludwig-Quidde-Straße unvermittelt über die Straße und bemerkte dabei offenbar nicht die fahrende Straßenbahn.

Der Fahrer (21) leitete sofort eine Notbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern - der 46-Jährige prallte gegen die Frontscheibe der Bahn und fiel anschließend auf die Straße.

Durch den Unfall zog sich der Mann lebensgefährliche Verletzungen zu, denen er etwas später im Krankenhaus erlag. Der Bahn-Fahrer erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst sowie einem Seelsorger betreut werden.