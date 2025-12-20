Tödlicher Unfall in der Dunkelheit: Fußgänger von Auto erfasst

Nortorf - Am Freitagabend wurde ein Mann (†58) bei Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von einem Auto erfasst und starb.

Der Autofahrer hatte keine Chance zu reagieren. © Florian Sprenger

Um 19.42 Uhr alarmierte ein Zeuge Polizei und Rettungsdienst, nachdem er den schrecklichen Unfall mitansehen musste.

Auf dem Timmasper Weg zwischen Nortorf und Timmaspe sei ein 58-Jähriger nach ersten Erkenntnissen unvermittelt aus einer Feldeinfahrt getreten, so ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Der Fahrer eines VW Golf hatte zwar aufgrund des Gegenverkehrs auf etwa 60 Stundenkilometer verlangsamt, konnte aber trotzdem nicht mehr reagieren und erwischte den Mann ungebremst.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der eintreffenden Rettungskräfte kam für den 58-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort.