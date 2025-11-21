Audi-Fahrerin landet im Gleisbett: Bahnstrecke gesperrt

Gernrode - Am Donnerstagabend endete eine Autofahrt im Gleisbett am Bahnübergang Gernrode im Eichsfeld.

Der Audi blieb im Gleisbett stecken. © Feuerwehr Breitenworbis/Silvio Dietzel

Eine Autofahrerin war gegen 18 Uhr aus bislang noch ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen und mit ihrem Audi auf den Gleisen zum Stehen gekommen, teilte die Polizei mit.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, befand sich die Frau nicht mehr im Auto. Sie hatte unverletzt das Fahrzeug verlassen.

Wegen des Unfalls war die Bahnstrecke vorübergehend voll gesperrt. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Audis.