Audi kracht mit entgegenkommendem Mercedes zusammen: Fahrer eingeklemmt
Laut Polizeiangaben war ein Audi-Fahrer gegen 4 Uhr aus bislang noch ungeklärten Gründen kurz vor der Tankstelle in der Rudolstädter Straße in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammengestoßen.
Der Fahrer des Audis wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Berufsfeuerwehr Weimar befreit werden. Danach wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus transportiert.
Im Benz befanden sich zwei Personen. Diese erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls in eine Klinik gebracht.
An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
Die Straße war für rund eine Stunde voll gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator