Audi kracht mit entgegenkommendem Mercedes zusammen: Fahrer eingeklemmt

Weimar - In Weimar hat es am Sonntagmorgen zwischen einem Audi und einem Mercedes gekracht.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. © Johannes Krey - JKFTV.de Foto- und Videojournalist | Drohnenoperator

Laut Polizeiangaben war ein Audi-Fahrer gegen 4 Uhr aus bislang noch ungeklärten Gründen kurz vor der Tankstelle in der Rudolstädter Straße in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammengestoßen.

Der Fahrer des Audis wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Berufsfeuerwehr Weimar befreit werden. Danach wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus transportiert.

Im Benz befanden sich zwei Personen. Diese erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls in eine Klinik gebracht.

An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.