Škoda kollidiert in Bertsdorf mit 17-jährigem Mopedfahrer: Jugendlicher muss ins Krankenhaus

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Ein Verkehrsunfall in Bertsdorf-Hörnitz im Landkreis Görlitz hat am Mittwochabend gegen 18 Uhr einen Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst.

Von Jennifer Schneider

Bertsdorf-Hörnitz (Görlitz) - Ein Verkehrsunfall in Bertsdorf-Hörnitz im Landkreis Görlitz hat am Mittwochabend gegen 18 Uhr einen Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Auf der Hauptstraße im Ortsteil Bertsdorf stießen ein Simson-Fahrer (17) und ein 20-jähriger Škoda-Fahrer zusammen.

Der Simson-Fahrer (17) verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurde infolgedessen in ein Krankenhaus gebracht.
Der Simson-Fahrer (17) verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurde infolgedessen in ein Krankenhaus gebracht.  © Fotomontage/xcitepress

Wie die Görlitzer Polizeidirektion gegenüber TAG24 mitteilte, war der Jugendliche gerade auf der Hauptstraße unterwegs, als der Autofahrer das von links kommende Zweirad übersah.

Der 20-Jährige fuhr aus seiner Einfahrt und übersah im Zuge dessen den Jungen – daraufhin folgte der Zusammenstoß. Der Fahrer des Škoda erlitt bei dem Unfall keine Verletzungen.

Die Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte eine Handgelenkfraktur fest, berichtete die Polizei.

Während des Zusammenstoßes entstand bei dem Škoda ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.
Während des Zusammenstoßes entstand bei dem Škoda ein Sachschaden von rund 11.000 Euro.  © Fotomontage/xcitepress
Zahlreiche Einsatzkräfte waren in Bertsdorf-Hörnitz vor Ort.
Zahlreiche Einsatzkräfte waren in Bertsdorf-Hörnitz vor Ort.  © Fotomontage/xcitepress

Das Simson-Moped wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro – davon etwa 11.000 Euro am Pkw.

Titelfoto: Fotomontage/xcitepress

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