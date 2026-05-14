Škoda kollidiert in Bertsdorf mit 17-jährigem Mopedfahrer: Jugendlicher muss ins Krankenhaus

Bertsdorf-Hörnitz (Görlitz) - Ein Verkehrsunfall in Bertsdorf-Hörnitz im Landkreis Görlitz hat am Mittwochabend gegen 18 Uhr einen Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Auf der Hauptstraße im Ortsteil Bertsdorf stießen ein Simson-Fahrer (17) und ein 20-jähriger Škoda-Fahrer zusammen.

Der Simson-Fahrer (17) verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurde infolgedessen in ein Krankenhaus gebracht. © Fotomontage/xcitepress

Wie die Görlitzer Polizeidirektion gegenüber TAG24 mitteilte, war der Jugendliche gerade auf der Hauptstraße unterwegs, als der Autofahrer das von links kommende Zweirad übersah.

Der 20-Jährige fuhr aus seiner Einfahrt und übersah im Zuge dessen den Jungen – daraufhin folgte der Zusammenstoß. Der Fahrer des Škoda erlitt bei dem Unfall keine Verletzungen.

Die Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte eine Handgelenkfraktur fest, berichtete die Polizei.