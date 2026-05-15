Rentnerin will auf Landstraße wenden: Betrunkener Seat-Fahrer kracht in ihr Auto

Buttstädt - Am Donnerstagabend hat es im Landkreis Sömmerda gekracht. Zwei Menschen wurden bei einem Unfall schwer verletzt.

Der schwere Unfall hatte sich zwischen Buttstädt und dem Kreisverkehr zur Bundesstraße 85 zugetragen. (Symbolfoto) © 123RF/rafaelbenari

Wie die Polizei erklärte, wollte eine 82-jährige Opel-Fahrerin kurz nach 19 Uhr auf einer Landstraße bei Buttstädt wenden. Zur selben Zeit war jedoch ein Seat-Fahrer im Gegenverkehr unterwegs.

Der 30-Jährige war anschließend gegen den querstehenden Opel gekracht.

Die Rentnerin und der junge Mann verletzten sich bei dem Unfall schwer und wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme hatte die Polizei festgestellt, dass der 30-Jährige stark betrunken war. Den Angaben nach wurde bei ihm ein Alkoholwert von 2,21 Promille nachgewiesen. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.