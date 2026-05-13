Livestream aus dem Graben: Betrunkener filmt eigenen Unfall auf TikTok

Abstatt - Ein 28-jähriger Autofahrer hat am Montagabend bei Abstatt (Kreis Heilbronn) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Während er betrunken mit seinem Transporter verunglückte, filmte er das gesamte Geschehen live für seine Social-Media-Follower.

Die Polizei entdeckte den flüchtigen Fahrer. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Gegen 20.45 Uhr war der junge Mann mit seinem Opel Movano auf einem Feldweg parallel zur L1111 unterwegs. Aufgrund seiner Alkoholisierung und einer deutlich zu hohen Geschwindigkeit kam der Wagen von der Fahrbahn ab.

Der Transporter durchbrach eine Böschung und blieb schließlich am Hang der L1111 stehen.

Anstatt an der Unfallstelle auf Hilfe zu warten, flüchtete der Fahrer zu Fuß in Richtung Unterheinriet. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten ihn jedoch kurze Zeit später ausfindig machen.

Laut Polizei ergab der Atemalkoholtest vor Ort einen Wert von über 0,8 Promille. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

Die Beamten beschlagnahmten sowohl das Mobiltelefon als auch den Führerschein des Unfallfahrers. Der 28-Jährige hatte den Unfallhergang live auf TikTok übertragen.